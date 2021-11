"Ich glaube, wir haben mit Sicherheit nicht unser bestes Spiel gemacht. Wir hatten wieder zu viele Strafen. In so einer langen Saison muss man aber auch solche Spiele ab und zu gewinnen" , sagte Sturm. Sein Tor sei "hart erarbeitet" gewesen, versicherte der 26-Jährige aus Augsburg.

Detroit Red Wings bleiben ohne Tor

Die Detroit Red Wings kassierten unterdessen die dritte Niederlage in Serie und verloren bei den Montreal Canadiens 0:3. Der frisch zum "Rookie of the month" gekürte Nationalspieler Moritz Seider stand dabei mehr als 22 Minuten auf dem Eis, Torwart Thomas Greiss spielte nicht.

Der hochgelobte Seider, der bereits acht Vorlagen auf dem Konto hat und zum besten Jungprofi der Liga im Monat Oktober gewählt wurde, stand bei zwei Gegentoren auf dem Eis.

Für Jonathan Drouin endete die Partie schmerzhaft. Montreals Verteidiger wurde ins Krankenhaus gebracht, nachdem ihn der Puck am Kopf getroffen hatte.

dpa/sid | Stand: 03.11.2021, 08:28