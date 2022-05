Die Oilers gewannen am Sonntagabend (22.05.2022) in eigener Halle mit 4:1 gegen die Calgary Flames und ging in der Best-of-Seven-Serie mit 2:1 in Führung. Matchwinner für die Oilers war Evander Kane, der sein Team mit einem Hattrick im zweiten Drittel auf Kurs brachte.

NHL-Rekord: Draisaitl mit Assists bei allen vier Oilers-Toren

Alle Tore für die Gastgeber fielen im zweiten Drittel, Leon Draisaitl war an jedem Treffer als Vorlagengeber beteiligt und stellte damit einen Rekord auf: Er ist der erste NHL-Spieler, dem in einem Playoff-Spiel vier Assists in einem Drittel gelangen.