Für Deutschlands Eishockeystar Leon Draisaitl ist der Traum vom Stanley Cup nach einem nervenaufreibenden Krimi erneut früh geplatzt.

Mit den Edmonton Oilers verlor der Nationalstürmer in den Playoffs der nordamerikanischen Profiliga NHL auch das vierte Achtelfinalspiel gegen die Winnipeg Jets. Durch das 3:4 nach der dritten Verlängerung und 107 Minuten Eishockey ging die Best-of-seven-Serie mit 0:4 verloren - ein sogenannter "Sweep".

Draisaitl mit zwei Assists

Draisaitl bereitete die Tore zum 1:1 durch Connor McDavid (8. Minute) und 3:2 durch Alex Chiasson (37.) vor. Es waren in den Playoffs seine Assists Nummer zwei und drei. Dominik Kahun stand nicht im Aufgebot. Den Siegtreffer beim Abnutzungskampf erzielte Kyle Connor (107.)

Mit den Oilers war Draisaitl, MVP der Vorsaison, 2016/17 im Viertelfinale gescheitert, im Vorjahr hatte es die Kanadier in der Qualifikationsrunde erwischt. In den übrigen Spielzeiten seit dem NHL -Einstieg des Kölners fehlte Edmonton in der Meisterrunde. Seit 1990 warten die Oilers auf den Titel.

Kahun und Draisaitl jetzt zur WM?

Ob die beiden deutschen Starspieler nach der Pleite nun nach Riga reisen, um das DEB-Team bei der Weltmeisterschaft zu unterstützen, ist noch offen. Nachreisende Spieler sind aufgrund der besonderen Regeln in der Coronavirus-Pandemie erst ab dem siebten Tag der Anreise spielberechtigt. Deswegen hat der Deutsche Eishockey-Bund die Chancen von Anfang an als minimal bezeichnet.

Sturm und Minnesota verkürzen

Nico Sturm verhinderte mit Minnesota Wild das schnelle Aus. Bei den Vegas Golden Knights gewannen die Gäste um den deutschen Stürmer 4:2 und verkürzten in der Serie auf 1:3. Sturm stand 14 Minuten auf dem Eis und erzielte 39 Sekunden vor Schluss den Endstand mit einem Schuss ins leere Tor - es war sein erster Playoff-Treffer in der laufenden Saison.

Einige enge Serien

Die Toronto Maple Leafs gingen bei den Montreal Canadiens erneut siegreich vom Eis. Die Gewinner der Nord-Division gingen durch den 2:1-Erfolg auch in der Gesamtwertung 2:1 in Führung. Meister Tampa Bay Lightning musste sich zuvor den Florida Panthers mit 1:4 geschlagen geben, die in der Serie auf 2:3 verkürzten. Die New York Islanders liegen nach dem 3:2 nach Verlängerung bei den Pittsburgh Penguins wieder mit 3:2 vorn.

sid,dpa | Stand: 25.05.2021, 08:34