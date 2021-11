NHL - Draisaitl und McDavid überragen, auch Sturm trifft

Die NHL-Show der Teamkollegen Leon Draisaitl und Connor McDavid geht weiter. Beim 5:3 der Edmonton Oilers gegen die Arizona Coyotes kamen die beiden besten Angreifer der National Hockey League am Dienstag (25.11.2021, Ortstzeit) jeweils auf zwei Tore und zwei Vorlagen. Deutschlands "Sportler des Jahres" kommt bereits auf 20 Tore in dieser Saison und hat damit so viele wie niemand sonst.