Tim Stützle mit erster NHL-Prügelei und Siegtor

Der 20-Jährige traf am Montagabend (31.01.2022/Ortszeit) in der Verlängerung mit einem überlegten Schuss zum 3:2 für die Gastgeber und bescherte Ottawa damit den 14. Saisonsieg. Für die Oilers war es nach zuletzt vier Siegen in Serie dagegen wieder ein Rückschlag im Kampf um die Playoff-Plätze in der National Hockey League.

"Die ganze Gruppe hat mit viel Selbstvertrauen gespielt. Wir haben wahrscheinlich gegen die zwei besten Spieler der Welt gespielt heute" , sagte Stützle und meinte damit Landsmann Draisaitl und den Kanadier Connor McDavid: "Ich bin froh, dass ich dem Team zum Sieg verhelfen konnte."