Das Team aus Florida gewann am Dienstagabend (15.06.2021/Ortszeit) zu Hause 4:2 und stellte in der Serie auf 1:1. Zum Einzug in das Finale um den Stanley-Cup braucht ein Team vier Siege.

Im zweiten Halbfinale stehen sich die Vegas Golden Knights und Rekordmeister Montreal Canadiens gegenüber. Das Team aus Nevada führt mit 1:0.

dpa | Stand: 16.06.2021, 05:41