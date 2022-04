NHL - Edmonton Oilers verlieren nach Führung noch deutlich

Der gebürtige Kölner Draisaitl erzielte am Sonntag (24.04,2022) seinen 55. Saisontreffer. Die Oilers verpassten es wegen der Niederlage, den zweiten Tabellenplatz in der Pacific Divison und den damit verbundenen Heimvorteil in der ersten Runde der Playoffs perfekt zu machen.

In ihren beiden letzten Saisonspielen könnten die Los Angeles Kings die Oilers theoretisch noch abfangen.