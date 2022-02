Niederlagen für Draisaitl und Sturm in der NHL

Gegen die Vegas Golden Knights gab es für Draisaitl und Co. vor eigenem Publikum ein 0:4 und damit die vierte Niederlage in den vergangenen zehn Partien. In der Pacific Division sind die Oilers derzeit nur Fünfter.

Auch für Nico Sturm und die Minnesota Wild war der Abend frustrierend. Nach zuletzt sechs Siegen gab es gegen die Winnipeg Jets ein 0:2.

Stützle legt zwei Treffer auf

Einzig Tim Stützle hatte aus deutscher Sicht Grund zur Freude und war am 4:3 der Ottawa Senators gegen die Carolina Hurricanes mit zwei Torvorlagen maßgeblich beteiligt.