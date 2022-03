NHL - Stützle erzielt bei Ottawa-Sieg sein 13. Saisontor

Der 20-jährige Stürmer erzielte am Dienstagabend (08.03.2022) in der nordamerikanischen Profiliga NHL seinen 13. Saisontreffer und gab zwei Vorlagen. Zum zweiten Mal in dieser Saison war er für die Senators in einem Spiel an drei Toren direkt beteiligt.

Stützle mit einem Treffer und zwei Vorlagen

Der gebürtige Viersener traf im ersten Drittel im Powerplay zur 1:0-Führung. Beim 2:1 im zweiten und 4:1 im dritten Spielabschnitt war Stützle jeweils mit einer Vorlage zur Stelle. Die Senators feierten ihren ersten Sieg nach zuvor fünf Niederlagen.

Sieg auch für Sturm bei Minnesota

Auch Nico Sturm ging am Dienstag erfolgreich vom Eis. Mit den Minnesota Wild gewann er zuhause gegen die New York Rangers mit 5:2 (2:0, 3:2, 0:0). Nachdem die Gäste im zweiten Drittel zum 2:2 ausgeglichen hatten, legten die Wild innerhalb von acht Minuten drei Tore nach.