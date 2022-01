NHL - Draisaitl trifft beim Sieg der Oilers, Yandle mit 965. Spiel in Serie

Grubauer verliert mit Seattle

Torhüter Philipp Grubauer kassierte hingegen mit den Seattle Kraken eine Niederlage. Der 30-Jährige, der 23 Schüsse parierte, unterlag mit Seattle den Nashville Predators mit 2:4.

Seit März 2009 in jedem Spiel im Einsatz

Bei der 3:4-Niederlage der Philadelphia Flyers gegen die New York Islanders verbesserte derweil Keith Yandle mit seinem 965. NHL-Einsatz in Serie den bisherigen Rekord von Doug Jarvis (964 Einsätze). Der Flyers-Profi ist seit dem 26. März 2009 in jedem Spiel aufgelaufen.

"Es ist etwas, wofür ich offensichtlich sehr dankbar bin", sagte Yandle: "Ich bin dankbar, ein Spiel in dieser Liga zu spielen, der besten Liga der Welt. Von den besten Leuten umgeben zu sein, Leuten, die immer hinter dir stehen, Leuten, die mitfiebern." Bereits 16 Jahre Teil der "NHL-Familie" zu sein, sei "mehr als ein wahr gewordener Traum".

