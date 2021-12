NHL: Draisaitl verliert - Peterka gibt Debüt

Durch Coronfälle im Team der Buffalo Sabres kam John-Jason Peterka zu seinem NHL-Debüt. Gegen die New Jersey Devils stand der 19-jährige gebürtige Münchener 16 Minuten auf dem Eis. Die Sabres verloren 3:4 (0:2, 2:0, 1:2). Peterka hatte die Saison beim Farmteam Buffalos begonnen.

Overtime-Niederlage für Grubauer

Torwart Philipp Grubauer musste mit den Seattle Kraken eine 2:3 (1:1, 0:0, 1:1)-Heimniederlage nach Verlängerung gegen die Philadelphia Flyers hinnehmen. Nach 2:14 Minuten in der Extrazeit gelang den Gästen der Siegtreffer. Grubauer parierte 19 der 22 Schüsse auf sein Tor.

NHL veränderte Quarantäne-Regelung