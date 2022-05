Eishockey | NHL

NHL-Playoffs - New York Rangers stehen im Halbfinale

Stand: 31.05.2022, 08:00 Uhr

Die New York Rangers haben in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL das Finale der Eastern Conference erreicht. Die Rangers siegten am Montagabend (30.05.2022/Ortszeit) im siebten und entscheidenden Spiel der Serie bei den Carolina Hurricanes mit 6:2 (2:0, 1:0, 3:2) und stehen damit im Halbfinale.