NHL - Islanders gleichen in der Serie gegen Lightning aus

Die Islanders kassierten am Samstag (19.06.2021/Ortszeit) zwar zwei Gegentreffer im letzten Drittel, konnten die Eishockey-Partie aber trotzdem 3:2 gewinnen und in der Serie zum 2:2 ausgleichen.

Glanztat von Islanders-Verteidiger Pulock

Eine Glanztat von Verteidiger Ryan Pulock rettete den Islanders den Sieg. 2,7 Sekunden vor Schluss war Islanders-Goalie Semjon Warlamov bereits geschlagen, als Pulock vor dem Tor einen Schuss von Ryan McDonagh blockte und damit die Verlängerung verhinderte. "Ich habe einfach versucht, mich groß zu machen und konnte klären. Dann ertönte die Schlusssirene und alle Jungs sind auf mich gesprungen" , sagte Pulock: "Ein gutes Gefühl." Josh Bailey (26. Minute), Mathew Barzal (34.) und Matt Martin (38.) trafen im Mitteldrittel für New York, Brayden Point (44.) und Tyler Johnson (47.) verkürzten. Spiel fünf in der Best-of-seven-Serie steigt am Montag (Ortszeit) in Tampa/Florida.

Headcoach der Montreal Canadians positiv auf Corona getestet

Derweil kann Rekordmeister Montreal Canadiens bis zum Ende der Halbfinalserie gegen die Vegas Golden Knights nicht mehr auf Headcoach Dominique Ducharme zählen. Nach einem positiven Coronatest muss der Trainer für 14 Tage pausieren. Die Canadiens führen 2:1.

