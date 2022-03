Die Seattle Kraken, das Team um Eishockey-Nationaltorwart Philipp Grubauer, drehte in der Profiliga NHL am Samstag (19.03.2022/Ortszeit) gegen die Detroit Red Wings ein 0:2 im letzten Drittel noch in ein 4:2. Grubauer parierte 22 von 24 Schüssen auf sein Tor.