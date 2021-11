Das 3:7 (0:2, 0:4, 3:1) am Freitag (19.11.2021/Ortszeit) in eigener Halle war zudem die sechste Niederlage in Serie für die Seattle Kraken. Grubauer, der eigentlich geschont werden sollte, kam zu Beginn des zweiten Drittels beim Stand von 0:4 für seinen glücklosen Vertreter Chris Driedger ins Tor. Der 29-Jährige kassierte noch drei Treffer, parierte aber auch 14 Schüsse auf sein Tor.