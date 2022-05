Für die Avalanche, im Westen das beste Team der Hauptrunde, besiegelten zwei Tore von David Perron sowie Treffer von Jordan Kyrou und Brandon Saad die erste Playoff-Niederlage in dieser Saison. Vor den anstehenden Auswärtsspielen in St. Louis am Samstag und Montag steht es nun 1:1.

Tampa Bay gewinnt auch das zweite Spiel bei den Panthers

Zuvor gewann Titelverteidiger Tampa Bay Lightning auch das zweite Auswärtsspiel bei den favorisierten Florida Panthers und geht nach dem 2:1 mit einer 2:0-Führung im Rücken in die beiden anstehenden Heimspiele.

Die Panthers waren mit 58 Siegen das beste Team der Hauptrunde. Ross Colton erzielte 3,8 Sekunden vor Schluss das Siegtor für die Gäste. Zum Weiterkommen sind vier Erfolge nötig.

Quelle: dpa