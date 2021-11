Seider verliert mit Detroit in der Verlängerung

Die anderen deutschen Eishockey-Spieler in der nordamerikanischen Profiliga mussten Niederlagen einstecken. Nico Sturm unterlag mit den Minnesota Wild auswärts mit 4:5 (0:1, 1:2, 3:2) gegen Florida Panthers, die damit in der heimischen Arena weiter ungeschlagen sind.

Moritz Seider musste sich mit den Detroit Red Wings auswärts den Arizona Coyotes nach Verlängerung mit 1:2 (1:0, 0:0, 0:1) geschlagen geben. Mitte des dritten Durchgangs lagen die Red Wings noch mit 1:0 in Führung, ehe Arizona in Unterzahl im Schlussdrittel den Ausgleich und bereits nach 25 Sekunden in der Verlängerung den Siegtreffer schaffte. Thomas Greiss wurde bei Detroit als Torhüter nicht eingesetzt.

dpa | Stand: 21.11.2021, 08:46