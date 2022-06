Draisaitls Oilers kassieren zweite Niederlage gegen Colorado

Topstürmer Nathan MacKinnon traf im letzten Drittel zum 4:0. Goalie Pavel Francouz wurde für seine überragende Leistung ohne Gegentor lautstark von den Fans gefeiert. Der Augsburger Nico Sturm stand erneut nicht im Kader der Avalanche.

Draisaitls Serie reißt

Für Draisaitl endete damit auch seine persönliche Erfolgsserie. Als erster NHL-Profi der Geschichte waren dem gebürtigen Kölner zuvor in sechs Play-off-Spielen nacheinander Mehrfach-Vorlagen gelangen. Damit überflügelte er in dieser Statistik unter anderem Oilers-Ikone Wayne Gretzky.

In der Nacht zu Sonntag treten die Kanadier erstmals in der Serie im Rogers Place an und setzen dabei auf ihre Heimstärke. "Wir waren in der letzten Zeit ein wirklich solides Heimteam", sagte Stürmerstar Connor McDavid: "Wir lieben es, vor diesen Fans zu spielen, und wir werden uns diese Serie zu Hause zurückholen." Auch Spiel vier findet in Edmonton statt.

Rangers führen gegen Tampa Bay

Zum Einzug in die Stanley-Cup-Finals braucht eine Mannschaft vier Siege. Der Sieger der Western Conference spielt in der Final-Serie dann entweder gegen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning oder die New York Rangers. In der Eastern Conference hat New York das erste Spiel gewonnen.

Quelle: dpa