NHL - Draisaitl mit zwei Scorerpunkten beim Sieg der Oilers

Der Nationalspieler war am 4:1 mit einem Tor und einer Vorlage beteiligt und verbesserte sich auf 81 Scorer-Punkte in dieser Saison.

Die Kanadier hielten durch den Sieg am Samstag (12.03.2022, Ortszeit) den Anschluss an die Vegas Golden Knights auf dem letzten direkten Play-off-Platz der Pacific Division in der National Hockey League.

Stützle verliert, Grubauer feiert nach Penalty-Schießen

Tim Stützle kassierte mit den Ottawa Senators unterdessen ein 3:6 gegen die Chicago Blackhawks.