Oilers mit Draisaitl sicher in den NHL-Playoffs

Draisaitl: "Noch weit davon entfernt, fertig zu sein"

" In einer perfekten Welt hätten wir eine etwas ausgeglichenere Saison gewollt. Aber so läuft das manchmal. Am Ende des Tages sind wir drin, darauf kommt es an, deswegen sind wir hier ", sagte der deutsche Topstürmer Leon Draisaitl. " Aber wir sind noch weit entfernt davon, fertig zu sein ." Draisaitl bereitete das Tor zum Endstand vor. Mann des Abends war Evander Kane mit seinem ersten Hattrick im Trikot der Edmonton Oilers sowie dazu noch einer Vorlage.

Stützle trifft eintscheidenden Penalty für Senators

Beim 2:1 der Ottawa Senators gegen die Columbus Blue Jackets sorgte Tim Stützle für die Entscheidung. Im Penalty-Schießen traf der 20-Jährige aus Viersen als einziger Profi.

Quelle: red/dpa