Draisaitl mit Hattrick bei Oilers-Sieg

Beim 4:0-Sieg der Oilers am Donnerstagabend (14.004.2022, Ortszeit) bei den Nashville Predators erzielte Draisaitl drei Treffer für sein Team. Die Oilers bleiben als Zweiter der Pacific Division im Westen voll auf Playoff-Kurs. Nach der Niederlage in Minnesota sind die Oilers damit wieder in der Spur.

" Es waren diesmal großartige Spielzüge dabei. Gute Teams antworten so nach Rückschlägen ", sagte Matchwinner Draisaitl." Ich glaube, manchmal hat man einfach ein Team, gegen das es etwas besser zu funktionieren scheint als gegen andere ." 2020 hatte der deutsche Eishockey-Star gegen Nashville sogar vier Treffer in einem Spiel erzielt. In der laufenden Saison war es für Draisaitl der zweite Hattrick und insgesamt der sechste seiner NHL-Karriere.

Draisaitl aktuell mit 54 Saisontreffern

Mit nun 54 Saisontreffern schloss er in der Torjägerliste wieder etwas zu Auston Matthews von den Toronto Maple Leafs (58 Tore) auf, der beim 7:3 gegen die Washington Capitals ausnahmsweise leer ausging.

In der Scorerliste rückte Draisaitl mit 105 Punkten ebenfalls auf Platz zwei vor, Teamkollege Connor McDavid (110 Punkte) verteidigte mit weiteren zwei Assists für Draisaitl dort den Spitzenplatz.