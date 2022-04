NHL - Draisaitl erzielt 50. Tor und 100. Scorerpunkt

Draisaitl schwärmt über Oilers: "Selbstlose Gruppe"

" Ich bin stolz und sehr glücklich damit, keine Frage. Aber das zeigt auch, wie großartig meine Mitspieler sind. Die bekommen mich in diese Positionen und geben mir den Puck, das ist eine selbstlose Gruppe ", sagte Draisaitl.

Es ist das zweite Mal in seiner Karriere, dass er in einer Saison mindestens 50 Tore erzielt hat. Mit dem Sieg festigten die Oilers Rang drei in der Pacific Division und damit das Ticket für die Playoffs. Vor zwei Jahren war Draisaitl als erster deutscher Eishockey-Profi bereits der beste Scorer in der National Hockey League.

Quelle: dpa