An das Geräusch muss man sich erst einmal gewöhnen. Dieses leise, gleichmäßige Knirschen auf den Straßen. Aber es ist so: In Helsinki sind noch immer viele Autofahrer auf Spikes unterwegs. Der Winter ist gerade erst verschwunden. Im Central Park haben noch viele pappige Schneehaufen die ersten vorsichtigen Sonnenstrahlen überdauert. Das zarte Grün der Bäume wirkt schüchtern. Spaziergänger tragen Mütze und Schal.

Zurück zu den Wurzeln

Nahe des Central Parks, am Fuße des Olympiastadions von 1952 steht die Helsingin Jäähalli, die während der Weltmeisterschaft als Helsinki Ice Hall bezeichnet wird. Normalerweise spielt hier der traditionsreiche Helsingfors IFK , in dem auch der deutsche Bundestrainer Toni Söderholm seine sportlichen Wurzeln weiß. Zehn Jahre lang hat er das Trikot des HIFK getragen. „Natürlich ist es speziell. Da braucht man gar nicht drüber zu reden“ , sagt Toni Söderholm, „aber ich will es auch genießen.“

2011 wurde Söderholm in dieser Halle finnischer Meister. Zusammen mit einem finnischen Eishockey-Volkshelden: Angreifer Ville Peltonen. Söderholms Trainer hieß damals Kari Jalonen, mit dem es bei der Weltmeisterschaft ein Wiedersehen geben kann, denn Jalonen ist seit März der neue Nationaltrainer Tschechiens. Voraussetzung für dieses besondere Treffen hinter der Bande wäre allerdings, dass die deutsche Mannschaft die Hauptrunde übersteht, um dann in den K.o. -Runden eventuell auf die Tschechen zu treffen.

Wiedersehen mit Kanada

Der Weg dahin ist kompliziert, aber sicherlich nicht unmöglich. Nur eines darf der DEB -Auswahl nicht passieren: ein ähnlicher Fehlstart wie bei Olympia, als der Auftaktgegner auch Kanada hieß und schon nach zehn Minuten klar wurde – auf diesem Niveau war die deutsche Mannschaft überfordert, aus welchen Gründen auch immer. Am Ende stand es 1:5, gefühlt war es eine zweistellige Niederlage.

Vorsicht nach Bauchlandung

Die große Frage vor diesem Turnier lautet deshalb: Waren die Olympischen Spiele von Peking nur ein Ausrutscher? Toni Söderholm gibt sich geläutert, auch wenn er das selbst so nicht sagen würde. „Ich werde keine Ziele nennen. Das führt zu nichts. Das erste Ziel ist der erste Punkt im ersten Spiel“ , erklärt der Bundestrainer und der Unterton ist klar: Bloß keine Nachfragen. Vor ein paar Monaten in Peking hatten Söderholm und seine Mannschaft noch von der „Vision Goldmedaille“ gesprochen und waren dabei fürchterlich auf die Nase gefallen – da hätten auch Spikes nicht geholfen.