WM-Vorbereitung gegen Österreich Eishockey - Deutscher Sieg im Nachbarschaftsduell Stand: 24.04.2025 21:29 Uhr

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bereitet sich aktuell auf die anstehende Weltmeisterschaft in Dänemark und Schweden vor. Im Testspiel gegen Österreich gelang ein 3:2-Erfolg, auch ohne einige Leistungsträger.

Von Julie Bärthel

Bereits für diese Partie neu zum Team gestoßen sind die Torhüter Philipp Grubauer (Seattle Kraken) und Arno Tiefensee. Der baldige US-Legionär Tiefensee, der nach starker Saison mit Adler Mannheim einen Vertrag bei den Dallas Stars unterschrieben hat, war es auch, der gegen Österreich den Vorzug zwischen den Pfosten bekam.

Im ersten Drittel hatte der 22-Jährige einen durchaus entspannten Job. Sowohl Deutschland als auch Österreich taten sich schwer, vernünftige Abschlüsse herauszuspielen. Das änderte sich im zweiten Drittel. Erst brachte Fabio Wagner (28.) das DEB-Team in Führung, nur eine Minute später erhöhte Marc Michaelis (29.) zu Beginn eines Powerplays auf 2:0.

Deutschland mit einem Doppelschlag binnen zwei Minuten

Bereits nach zwei Dritteln war deutlich zu erkennen, dass das Team von Bundestrainer Harold Kreis langsam in WM-Form kommt. Allen voran Goalie Tiefensee parierte mehrmals spektakulär gegen die österreichische Offensive. Beim Anschlusstreffer durch Paul Huber (39.) kurz vor der Pausensirene war der Schlussmann dann aber machtlos.

Im letzten Abschnitt war Deutschland wieder spielbestimmend, ließ nur die nötige Zielgenauigkeit im Abschluss vermissen. Auch mehrfache Überzahl-Situationen nutze das DEB-Team nicht zu einem weiteren Treffer. Ähnlich wie im zweiten Drittel nutzen die Österreicher die wenigen Chancen, die sie bekamen eiskalt - Clemens Unterweger (56.) zum 2:2-Ausgleich. Das rüttelte das deutsche Team offenbar wach, denn Wojciech Stachowiak (58.) traf im unmittelbaren Gegenzug zum 3:2-Endstand.

Direkt nach dem ersten von zwei Nachbarschaftsduellen reist die DEB-Auswahl zurück nach Rosenheim. Am Samstag (26.04.) um 17 Uhr steht dort das „Rückspiel“ gegen Österreich an. Das finale Testspiel steigt am 4. Mai in Düsseldorf gegen die USA, bevor Deutschland zum WM-Auftakt auf Ungarn trifft. Bei der Generalprobe sollen dann auch die NHL-Profis Moritz Seider (Detroit Red Wings) und Stürmer Lukas Reichel (Chicago Blackhawks) auf dem Eis stehen.

Draisaitl und Co. verpassen voraussichtlich die Weltmeisterschaft

Ob weitere Profis aus Nordamerika das Team verstärken, ist noch offen. Stürmer John-Jason Peterka steht nicht zur Verfügung, weil er mit den Buffalo Sabres über einen neuen Vertrag verhandelt. Leon Draisaitl (Edmonton Oilers), Tim Stützle (Ottawa Senators) und Nico Sturm (Florida Panthers) stehen aktuell noch in der NHL in den Playoffs - ebenso wie Maksymilian Szuber und Julian Lutz (beide Tucson Roadrunners) in der "zweitklassigen" AHL.