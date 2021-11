Unter dem Strich geht es in Krefeld vielleicht um vier oder fünf offene Stellen – Bundestrainer Toni Söderholm lässt alle Gedankenspiele zu und ist sparsam mit Garantien.

Iserlohner Geschichten

Also haben selbst eher wenig beachtete Talente wie Taro Jentzsch aus Iserlohn die Möglichkeit, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. Dieser Jentzsch ist ja ein groß gewachsener, schlaksiger Kerl, der mit enormer Geschwindigkeit auf dem Eis unterwegs ist. Bei Junioren-Weltmeisterschaften zählte er meist zu den großen Gewinnern, selbst wenn seine Mannschaft gegen den Abstieg spielte.

Jentzsch ist ein Nachrücker in Söderholms Team, war zwei Jahre im kanadischen Nachwuchsbereich ziemlich erfolgreich und wächst jetzt in Iserlohn langsam, aber stetig in den Seniorenbereich hinein. Vor drei Jahren gelang mit Lean Bergmann ebenfalls einem Iserlohner Spieler der internationale Durchbruch beim Vier-Nationen-Turnier in Krefeld. Bergmann steht mittlerweile in Mannheim unter Vertrag und ist auch in diesem Jahr beim Deutschland-Cup dabei.

Weiche Faktoren

Für Söderholm und seinen Trainerstab wird es in Krefeld aber nicht nur um Tore und Assists, Checks und Paraden gehen. Das Turnier ist wie schon im Vorjahr auch wieder ein Anti-Corona-Testlauf. Wer kommt abseits des Eises mit den Restriktionen des Alltags am besten klar? Wer prägt die Gruppendynamik? Wer füllt also welche Rolle aus? Diese Fragen werden sich auch in Peking stellen, wo die Olympischen Winterspiele unter sehr intensiven, persönlichen Beschränkungen ausgetragen werden sollen.

Was unter anderem dazu führt, dass ungeimpfte deutsche Spieler kein Olympiaticket ausgestellt bekommen werden. Denn wer nicht geimpft ist, der muss vor den Spielen in eine dreiwöchige Quarantäne. Eine Zeitspanne, die für keinen Profi auf der Welt mitten in der Saison darstellbar ist.

Aus zwei mach' eins

53 Spieler hat der Deutsche Eishockeybund vorsorglich für die Olympischen Winterspiele gemeldet. Daraus ließen sich bequem zwei Mannschaften bilden, Bundestrainer Söderholm braucht aber natürlich nur eine. In Krefeld wird es darum gehen, die erste Runde des Peking-Castings zu überstehen.

