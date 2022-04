Der 19 Jahre alte Stürmer Danjo Leonhardt vom EC Salzburg schoss das Siegtor (49. Minute). Der Nürnberger Daniel Schmölz traf kurz vor Schluss noch ins verwaiste Tor und machte zum wiederholten Male in der Vorbereitung auf sich aufmerksam.

Zweiter Sieg im dritten Vorbereitungsspiel

Zuvor hatten Stefan Loibl vom schwedischen Team Skellefteå AIK (25.) und Alexander Karachun von den Schwenninger Wild Wings (38.) zweimal einen Rückstand ausgeglichen. Damit glückte der Mannschaft des Deutschen Eishockey-Bundes im dritten Vorbereitungsspiel der zweite Erfolg. Die Weltmeisterschaft wird vom 13. bis 29. Mai in Finnland ausgetragen. Zuvor hatte es ein 2:6 und ein 2:0 in Tschechien gegeben. Am 23. April (15.00) steht ein weiterer Test gegen die Schweiz an.

Noch nicht alle Spieler an Bord

Bundestrainer Söderholm kann noch nicht auf die Mannschaft bauen, die im Mai bei der WM auflaufen wird. Mannheim, Berlin, München und Wolfsburg bestreiten die Playoff-Halbfinals in der Deutschen Eishockey Liga. Weiteren Spielern, die bereits ausgeschieden sind, räumt Söderholm noch eine Pause ein. Zudem hofft der Coach auf Verstärkung von Profis aus der NHL .

Quelle: dpa/red