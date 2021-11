Deutsche Eishockey-Cracks gewinnen den Deutschland Cup

Schweiz belegt Platz drei

Die DEB-Auswahl hatte zuvor 4:3 gegen Russland und 3:0 gegen die Schweiz gewonnen. Es ist der insgesamt achte Triumph beim Heimturnier, zuletzt hatte die deutsche Mannschaft 2015 den Deutschland Cup gewonnen. Platz drei belegten die Eidgenossen nach dem 3:2 gegen das junge russische Team.

Söderholm hatte in Krefeld bewusst auf etliche Leistungsträger verzichtet und wollte stattdessen drei Monate vor den Olympischen Winterspielen in Peking potenzielle Wackelkandidaten und vor allem bereits im Hinblick auf die WM im Mai testen. Dies gelang beeindruckend. An allen Spieltagen in Krefeld überzeugte einmal mehr ein von Söderholm zusammen gestelltes Team durch enormen Mannschaftsgeist, Spielfreude und Zug zum Tor. Zu großen Teilen steht das Olympia-Team um die NHL-Stars Leon Draisaitl, Philipp Grubauer und Moritz Seider bereits.

Goalie Strahlmeier überzeugt, Rieder auch vor dem Tor stark

Söderholm hat nun die Qual der Wahl für die Spiele. Pluspunkte sammelten in Krefeld unter anderem der Wolfsburger Torhüter Dustin Strahlmeier, der beim 3:0 gegen die Schweiz alle 28 Schüsse abwehrte und auch gegen die Slowakei den Sieg festhielt, die WM-Verteidiger Marco Nowak und Fabio Wagner sowie die Berliner Pyeongchang-Silberhelden Marcel Noebels und Leo Pföderl.

Vor allem aber überzeugte der Schweden-Legionär Tobias Rieder, der nicht nur seine Defensivqualitäten unterstrich, sondern auch die Siegtore beim 4:3 gegen Russland und gegen die Schweiz erzielte. Gegen die Slowaken traf der Ex-NHL-Stürmer noch zweimal.

Nowak: "Bei Olympia wird es eine überragende Truppe"

"Es war eine sehr, sehr schöne Woche hier. Es ist immer wieder toll zu sehen, wie wir uns entwickelt haben in den letzten Jahren" , sagte Deutschland-Cup-Kapitän Marco Nowak von der Düsseldorfer EG. Der 31-Jährige sieht sein Team in Peking nicht als Außenseiter. "Bei Olympia wird es eine überragende Truppe, egal wer dabei ist. Wir können da Erfolge feiern" , frohlockte Nowak.

sid/dpa/red | Stand: 14.11.2021, 18:09