DEL - Mannheim und München sind die Topfavoriten

Eisbären-Coach Serge Aubin erklärte die Titelverteidigung zum Saisonziel. "Ohne sich selbst Ziele zu setzen, wird man nichts erreichen. Von daher wollen wir unser letztes Spiel gewinnen" , sagte der Meistercoach vor dem Auftaktspiel, zu dem nun auch wieder Zuschauer zugelassen sind. Rund 6.500 Eishockey-Fans könnten wieder dabei sein.

Berlin neu aufgestellt

Sportlich schmerzhaft sind für die Berliner ganz besonders zwei Abgänge. Während es Top-Talent Lukas Reichel zu den Chicago Blackhawks in die National Hockey League zog, setzt Verteidiger Ryan McKiernan seine Laufbahn im Trikot des schwedischen Erstligisten Rögle BK fort.

Mit der Verpflichtung von Kevin Clark gelang Eisbären-Sportdirektor Stephane Richer ein Coup auf dem Transfermarkt. Der kanadische Flügelstürmer ging zuletzt in der renommierten Schweizer Liga für Rapperswil-Jona auf Torejagd, ist aber kein Unbekannter in der DEL. 2015 wurde Clark in Diensten der Hamburg Freezers als Spieler des Jahres geehrt. Sein Trainer damals in der Hanse- wie heute in der Hauptstadt: Serge Aubin.

Mit den weiteren Neuen Manuel Wiederer, Yannick Veilleux und dem gerade erst 18 gewordenen Bennet Roßmy versprechen sich die Eisbären eine ähnliche Ausgewogenheit des Kaders wie im Vorjahr.

Stand: 08.09.2021, 13:49