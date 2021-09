DEL - Adler mit erstem Sieg, Eisbären legen nach

Eisbären mit souveränem 4:0 in Bremerhaven

Meister Eisbären Berlin landete dagegen beim lockeren 4:0 (1:0, 3:0, 0:0) bei den Fischtown Pinguins in Bremerhaven den zweiten Saisonsieg. Damit sind die Eisbären nach dem dritten Spieltag hinter dem EHC Red Bull München, der bereits am Donnerstag 2:1 in Schwenningen gewann, und Vize-Champion Grizzlys Wolfsburg Dritter. Wolfsburg gewann gegen die Düsseldorfer EG 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).