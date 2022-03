NHL- Owetschkin durch 767. Tor nun Dritter in ewiger Torjägerliste

Vor dem 36 Jahre alten Russen liegen jetzt nur noch Gordie Howe mit 801 und Wayne Gretzky mit 894 Treffern. Owetschkin gelang das Tor zum 3:2 beim Sieg der Washington Capitals gegen die New York Islanders, einem 4:3 nach Penalty-Schießen.

Pfiffe für Nähe zu Putin

Von Mitspielern und den heimischen Fans wurde er dafür frenetisch gefeiert. "Ich denke jeder wollte, dass ich dieses Tor erziele", sagte Owetschkin, der Jaromir Jagr von PLatz drei verdrängte.

Er bekam wegen seiner Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin seit Beginn des Krieges in der Ukraine bei Auswärtsspielen der Capitals in Kanada Pfiffe zu hören und wurde öffentlich kritisiert. Bei Partien in Washington dagegen scheint die Zuneigung der Fans sich nicht verändert zu haben.