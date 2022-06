Im vierten Spiel der Serie nach dem Modus Best of Seven holte das Eishockey-Team vor heimischem Publikum in Florida ein 4:1.

Frühe Führung durch Maroon

Beide Mannschaften haben damit ihre beiden bisherigen Heimspiele gewonnen. Zum Einzug in die Stanley-Cup-Finals braucht eine Mannschaft vier Siege. Der Titelträger der beiden vergangenen Jahre ging schon in der dritten Minute durch Pat Maroon in Führung und gab den Vorsprung dann nicht mehr her. Nikita Kutscherow (34.), Steven Stamkos (45.) und Ondrej Palat (60./Empty Net) erzielten die weiteren Treffer. Artemi Panarin (57.) hatte kurz zuvor den Anschlusstreffer für die Rangers erzielt.

Das fünfte Duell in der Serie findet am Donnerstagabend (9.6.2022, Ortszeit) in New York statt, danach geht es für Spiel sechs am Samstagabend (Ortszeit) wieder nach Tampa .