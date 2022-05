Die Finnen gewannen am Samstag (28.05.2022) gegen die US-Amerikaner mit 4:3 (1:1, 2:1, 1:1). Sie treffen nun im Finale am Sonntag (19.20 Uhr) auf den Sieger der Begegnung zwischen Kanada und Tschechien. Diese Teams bestreiten am frühen Samstagabend das zweite Spiel der Vorschlussrunde an gleicher Stelle. Die Tschechen hatten sich im Viertelfinale gegen die deutsche Nationalmannschaft durchgesetzt.