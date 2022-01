DEL - Ingolstadt verliert hitziges Duell gegen Bremerhaven

Der Favoritenschreck Bremerhaven hat in der DEL wieder zugeschlagen - in einem vom dominierten Spiel Kampf gegen Ingolstadt fiel die Entscheidung in der Overtime.