Video: Eisschnellläufe über 500 Meter und 5000 Meter - die Zusammenfassung

Sportschau. . 09:38 Min. . Das Erste.

Beim Eisschnelllauf-Weltcup in Calgary liefen die Männer am Freitag über 500 Meter und 5.000 Meter. Beide Läufe in der Zusammenfassung. | video