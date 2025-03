DEL-Pre-Playoffs Straubing geht gegen Frankfurt in Führung Stand: 09.03.2025 19:04 Uhr

Die Straubing Tigers sind ihrer Favoritenrolle gegen die Löwen Frankfurt gerecht geworden, ihnen fehlt nur noch Sieg fürs Playoff-Viertelfinale.

Im ersten Spiel der Best-of-three-Serie der Pre-Playoffs besiegte der Siebte der DEL-Hauptrunde die Löwen mit 2:1 (1:1, 1:0, 0:0). Damit hat Straubing beim Wiedersehen in Frankfurt am Dienstag (19.00 Uhr) bereits Matchball.

Mutige Frankfurter gingen am Sonntag im Eisstadion am Pulverturm durch Reid McNeill (7.) in Führung, doch Josh Melnick (9.) antwortete fast postwendend. Joshua Samanski (33.) besorgte schließlich den Siegtreffer für die Tigers, die im Falle des Weiterkommens im Viertelfinale auf Titelverteidiger Eisbären Berlin treffen würden.

Nürnberg am Abend gegen Schwenningen

Hauptrundensieger ERC Ingolstadt, Berlin, die Fischtown Pinguins Bremerhaven, die Adler Mannheim, Red Bull München und die Kölner Haie hatten sich direkt für die Runde der letzten acht qualifiziert. Ab dem Viertelfinale gilt der Modus "best of seven". Wer zuerst vier Spiele gewonnen hat, kommt eine Runde weiter bzw. gewinnt den Titel.

Ab 19.00 Uhr stehen sich am Sonntagabend im Kampf um ein weiteres Viertelfinalticket noch die Nürnberg Ice Tigers und die Schwenninger Wild Wings in Spiel eins gegenüber.