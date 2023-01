DEL, 42. Spieltag Schwenningen überrascht München eiskalt Stand: 12.01.2023 21:47 Uhr

Die Schwenninger Wild Wings haben in der DEL einen überraschenden Auswärtssieg beim EHC München gefeiert.

Dank eines späten Tores haben die Schwenninger Wild Wings den EHC München in dessen Halle mit 2:1 besiegt (1:0, 0:1, 1:0). Für Schwenningen war es der erste Sieg nach vier Niederlagen in Folge. Für München lief es gerade andersrum - der EHC hatte zuvor vier Spiele gewonnen.

Karachun trifft kurz vor dem Ende

Ein Tor in jedem Drittel - und das entscheidende gelang Schwenningen: Johannes Huß brachte den Außenseiter aus Schwaben im ersten Drittel in Führung (8.), Patrick Hager glich für München im Mitteldrittel aus (33.). Alexander Karachun schließlich gelang kurz vor der Schlusssirene das Siegtor für die Gäste (58.). In den verbleibenden Sekunden machten die Münchner zwar mächtig Druck, doch Schwenningen hielt dem Stand und brachte den Sieg nach Hause.

München bleibt trotz der Niederlage souverän an der Spitze der Tabelle (88 Punkte). Schwenningen liegt mit 51 Zählern auf Rang elf, ist den Playoffs aber ein kleines Stückchen näher gekommen.