Die Berliner gewannen am Sonntag (28.03.2021) mit 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) bei den Straubing Tigers und feierten den siebten Sieg in den jüngsten acht Spielen. Mit 61 Punkten führen die Berliner die Nord-Gruppe weiter deutlich vor den Fischtown Pinguins Bremerhaven an.

Ryan McKiernan (29.), Zach Boychuk (39.) und Mark Olver (48.) erzielten am Pulverturm die Tore für die Eisbären. Zum zwischenzeitlichen 1:1 traf Adrian Klein (37.). Für Straubing war es nach vier Siegen die erste Heimniederlage.