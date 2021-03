DEL: Münchens vierter Streich gegen Schwenningen

Der dreimalige Meister setzte sich am Dienstagabend (16.03.2021) im letzten Hauptrundenspiel der Südgruppe 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) gegen die Schwarzwälder durch, schon die vorherigen drei Aufeinandertreffen in dieser Spielzeit hatten die Münchner für sich entschieden. Nach dem Gästetreffer durch den Kanadier Troy Bourke (20. Minute) drehten John-Jason Peterka (38.) und Nationalspieler Konrad Abeltshauser (52.) das Spiel zugunsten der Münchner, die mit nun 46 Zählern weiter auf Rang zwei stehen. Schwenningen belegt als Vierter mit 33 Zählern den derzeit letzten Playoff-Platz in der Südgruppe.

Für beide Teams geht es nun mit 14 Spielen gegen die Teams aus der Nord-Gruppe weiter. Bis zum Ende der Hauptrunde treten alle Klubs zweimal gegen jede Mannschaft aus der Parallelstaffel an. Innerhalb der Gruppen gab es Doppelrunden mit 24 Spielen.

DEG verliert 231. Rheinderby gegen die Haie

Nach der Klatsche bei den Eisbären Berlin hat die Düsseldorfer EG in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auch das Rheinderby verloren. In der 231. Auflage des Klassikers gegen die Kölner Haie gab es am Montag ein 3:6 (0:3, 3:1, 0:2). Im vierten Duell der laufenden Saison zog die DEG zum ersten Mal den Kürzeren.

Nach ihrem letzten Spiel in der Nord-Gruppe sind die Düsseldorfer, die am Samstag in Berlin untergegangen waren (1:8), mit 31 Punkten Vorletzter. Köln (33) steht direkt davor auf Rang fünf und hat ein Spiel weniger absolviert. Vier Teams jeder Staffel ziehen in die Playoffs ein. Für Düsseldorf geht es nun mit 14 Spielen gegen die Teams aus der Süd-Gruppe weiter. Bis zum Ende der Hauptrunde geht es für alle Klubs zweimal gegen jede Mannschaft aus der Parallelstaffel. Innerhalb der Gruppen gab es Doppelrunden mit 24 Spielen.

Köln führte im ersten Drittel nach nicht einmal acht Minuten 3:0, Alexander Ehl verkürzte (20. Minute), Pascal Zerressen stellte schnell den alten Abstand wieder her (32.). Nach Treffern von Daniel Fischbuch (36.) und Patrick Buzas (40.) war Düsseldorf wieder dran, Frederik Tiffels (59.) und Landon Ferraro (60.) beendeten alle Hoffnungen.

Roosters schlagen die Grizzlys

Zuvor hatten in einem weiteren Nord-Duell die Iserlohn Roosters die Grizzlys Wolfsburg 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) geschlagen. Iserlohn (37) ist Dritter, Wolfsburg (35) Vierter. Die Grizzlys treffen im letzten Spiel der Nord-Gruppe am Mittwoch auf Köln.

Adler ziehen einsam ihre Kreise

Die Adler Mannheim ziehen unterdessen in der DEL-Südgruppe einsam ihre Kreise an der Spitze. Das 4:2 (2:1, 2:0, 0:1) gegen die Augsburger Panther am Sonntagnachmittag war der zehnte Sieg in den vergangenen elf Spielen für den Titelfavoriten.

Markus Eisenschmid (10.), Sinan Akdag (16./40.) und Stefan Loibl (31.) erzielten die Tore für die Adler, Jaroslav Hafenrichter (13.) hatte zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen, für den Endstand sorgte David Stieler (45.).

Nürnberg kassierte siebte Niederlage

Mit 58 Punkten liegen die Mannheimer 15 Zähler vor dem Verfolger Red Bull München. Einen weiteren Zähler zurück folgt der ERC Ingolstadt nach dem 5:2 (1:0, 4:0, 0:2) bei Schlusslicht Nürnberg.

Die Ice Tigers, bei denen Ex-Nationalspieler Stefan Ustorf am Montag sein Amt als neuer Sportdirektor antreten wird, kassierten die siebte Niederlage in Folge. Zweifacher Torschütze für Ingolstadt war Brandon Defazio, zudem trafen Wayne Simpson, Frederik Storm und Louis-Marc Aubry zur 5:0-Führung. Brett Pollock und Eric Cornel gestalteten das Ergebnis für die Hausherren etwas freundlicher.

Bremerhaven verkürzt im Norden

Im Norden festigten die Fischtown Pinguins Bremerhaven ihren zweiten Platz hinter Spitzenreiter Eisbären Berlin (52 Punkte). Gegen den Tabellenletzten Krefeld Pinguine setzte sich der Favorit souverän mit 4:2 (2:0, 2:1, 0:1) durch und verkürzte den Rückstand auf die Eisbären auf sechs Punkte.