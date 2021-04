Die DEG verlor am Ostermontag (05.04.21) in der Deutschen Eishockey Liga nach zuletzt zwei Siegen in Folge beim ERC Ingolstadt mit 3:4 (0:0, 1:1, 2:3) und rutschte aufgrund des schwächeren Punktequotienten aus den Playoff-Plätzen.

Niederlage tut Mannheim nicht weh

Parallel dazu riss die Siegesserie der Adler Mannheim. Die Mannschaft von Trainer Pavel Gross, die bereits für die Playoffs qualifiziert ist, unterlag nach zuvor fünf Erfolgen den Fischtown Pinguins Bremerhaven 1:2 (1:1, 0:1, 0:0).

Mannheim führt die Süd-Gruppe mit 75 Punkten an, Bremerhavens Einzug in die Playoffs ist mit 17 Punkten Vorsprung auf Platz fünf der Nord-Gruppe nur noch eine Frage der Zeit. Matthias Plachta (6.) brachte die Adler in Führung. Carson McMillan (17.) und Ross Mauermann (38.) drehten die Partie für die Gäste.

Starubing gegen Roosters verlegt

Die ursprünglich ebenfalls für Ostermontag angesetzte Begegnung zwischen den Straubing Tigers und den Iserlohn Roosters war am Samstag wegen eines Coronafalls bei den Roosters abgesagt worden. Die Partie soll am Dienstag (06.04.2021) nachgeholt werden, eine Entscheidung des Gesundheitsamtes des Märkischen Kreises steht aber noch aus.