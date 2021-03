DEL: München geht in Iserlohn unter

Am Dienstagabend (23.03.2021) demontierten die Iserlohn Roosters die Gäste aus München mit 8:3 (2:2, 3:1, 3:0). Nach der Niederlage in Düsseldorf (1:2) war es die zweite Pleite in Folge für Red Bull. Mit 46 Punkten bleibt die Mannschaft von Trainer Don Jackson in der Süd-Gruppe allerdings weiter komfortabel in den Play-off-Rängen. Auch Iserlohn geht als Dritter im Norden als Favorit auf einen Play-off-Platz in die finalen Wochen der Saison.

Schwenningen festigt Playoff-Platz

Grund zur Freude hatten hingegen die Schwenninger Wild Wings. Gegen die Grizzlys Wolfsburg gewannen die Schwarzwälder auch ihren zweiten Nord-Süd-Vergleich mit 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). Durch vier Erfolge aus den vergangenen fünf Spielen festigte Schwenningen den vierten und letzten Playoff-Platz der Süd-Gruppe.

Für Schwenningen trafen der Kanadier Troy Bourke (04:25) und Verteidiger Johannes Huß (32:01), bevor Tyson Spink (57:48) und Andreas Thuresson (59:45) kurz vor Schluss mit Empty-Net-Toren das Spiel entschieden. Der Ehrentreffer für Wolfsburg gelang Wolfsburgs Urgestein Sebastian Furchner (59:25). Der Abstand des Tabellensechsten Augsburg auf die Wild Wings bleibt somit bei neun Punkten.

Lebenszeichen der Augsburg Panther

Im Kampf um Rang vier im Süden sendeten die Augsburg Panther nach zuletzt drei Niederlagen in Serie ein Lebenszeichen. Die Mannschaft von Trainer Tray Tuomie besiegte das abgeschlagene Nord-Schlusslicht Krefeld Pinguine deutlich mit 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) und fuhr somit den ersten Dreier seit dem 28. Februar ein.