DEL: Fünf Siege für den Süden - wie groß ist das Gefälle?

Der 1. Spieltag der sogenannten Verzahnungsrunde, in der erstmals die Nord-Teams auf die Klubs aus dem Süden treffen, spricht eine deutliche Sprache. Gleich fünf Vergleiche gingen an die Süd-Vertreter. Einzig die Eisbären Berlin und die Düsseldorfer EG konnten ihre direkten Duelle für den Norden gewinnen.

Auch wenn alle Klubs zunächst einmal Punkte für den eigenen Erfolg sammeln, ist der Vergleich "Nord gegen Süd" interessant. Immerhin haben die Mannschaften in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zuletzt vor einem Jahr überregional gespielt.

Beste Teams der Liga im Süden

In einem Punkt ist sich Eishockey-Deutschland einig: Die Südgruppe ist stärker besetzt. Mit Mannheim und München spielen hier die Meister der vergangenen sechs Jahre sowie der ERC Ingolstadt, der sich vor der Saison personell extrem verstärkt hat.

"Das sind echte Topteams" , sagt Ex-Profi und TV-Experte Rick Goldmann. Gegenüber der Sportschau erklärt er: "In der Südgruppe wird insgesamt härteres und defensiv stärkeres Eishockey gespielt."

Genau so sieht es auch Marius Möchel, Stürmer der Schwenninger Wild Wings: "Wenn man die Kader durchgeht kriegt man das Gefühl, dass der Süden stärker besetzt ist - zumal im Süden beide Zugpferde des deustchen Eishockeys vertreten sind."

Ausgeglichenheit im Norden

Die Nord-Staffel ist insgesamt nicht so stark besetzt. "Auf den ersten Blick scheint im Norden nur Berlin auf dem Level von München, Mannheim und Ingolstadt zu sein" , stellt der Trainer der Kölner Haie Uwe Krupp fest.

Nach der Hauptrunde spielen jeweils die besten vier Mannschaften im Norden sowie im Süden die Halbfinalteinehmer aus - erst dann wird in der K.O. -Phase über Kreuz gespielt. Alle Playoff-Serien werden im Best-of-Three-Modus gespielt. Aus diesem speziellen Modus der Corona-Saison ergibt sich auch, dass möglicherweise nicht die vier besten DEL-Teams im Halbfinale vertreten sein werden.

Uwe Krupp, Cheftrainer der Kölner Haie

Krupp stört das nicht, er will mit seinen Kölner Haien zeigen, dass die Teams im Norden nicht "nur Punktelieferranten für den Süden" sind. Krupps Haie werden mit Düsseldorf, Wolfsburg und Iserlohn wohl um zwei Playoff-Plätze streiten: Angesichts der vermeintlich stärkeren Gegner im Süden glaubt Krupp: "Für uns wird es sicher nicht leichter .

Strukturell oder pandemiebedingt?

Die südliche Dominanz ist historisch bedingt. "In Bayern gibt es überall Eisflächen, Eishockey hat Tradition im Süden" , erzählt der gebürtige Nürnberger Marius Möchel. In der Tat ist die Dichte an Eisflächen in Süddeutschland höher.

Auch abseits der DEL werden die Unterschiede deutlich. In der zweithöchsten Spielklasse, der DEL2 sind beispielsweise Kassel und Weißwasser die beiden nördlichsten Standorte.

Rick Goldmann will das Argument der Tradition nicht gelten lassen, die gebe es vor allem im Westen in Köln und Düsseldorf auch. Und darauf ein Leistungsgefälle in der aktuellen Saison zurückzuführen geht Uwe Krupp zu weit: "Ausschlaggebend ist welche Vereinsstrukturen am wenigsten von der Pandemie beeinträchtigt worden sind" .

Tatsächlich mussten Vereine wie die Kölner Haie, die Krefeld Pinguine oder die Iserlohn Roosters mächtig sparen. Im Süden war davon vor allem Nürnberg betroffen, die sich abgeschlagen am Tabellenende wieder finden.

Sportlich andere Vorraussetzungen

Sowohl auf die Nord- als auch die Südklubs wartet jetzt ein Mammutprogramm mit 14 Partien in 29 Tagen - teilweise wird zweimal innerhalb von 24 Stunden gespielt. Die Verzahnungsrunde bringt dabei aber auch eine völlig neue Konstellation in der entscheidenden Saisonphase mit sich.

So wird es auf der Zielgeraden keine direkten Duelle um die Playoffplätze mehr geben. "Es ist wirklich etwas Neues ohne die klassischen 6-Punkte-Spiele. Da muss man noch mehr schauen, dass wir überall Punkte mitnehmen" , sagt Marius Möchel.

Höheres Infektionsrisiko

Mit den Nord-Süd-Duellen startet auch die Saisonphase, die die DEL so lange wie möglich hinaus zögern wollte. Und sie startet ausgerechnet zu Beginn der 3. Welle, wie Mediziner und Infektiologen sagen. Die DEL hatte sich für die lokalen Runden entschieden, um möglichst kurze Reisen und wenige Hotelübernachtungen im Programm zu haben. Das fällt nun weg.

Ligachef Tripcke gibt zu, das Risiko von Infektionen sei jetzt etwas größer: "Mit den Öffnungen aktuell und Kindern, die zurück in Schulen und Kitas sind, kann natürlich auch in den Familien der Spieler und Betreuer etwas passieren" , so Tripcke zur Sportschau. Deshalb sind die Testungen nochmals hochgefahren worden. Zwei PCR-Tests plus Antigen-Schnelltests gehören ab jetzt zum wöchentlichen Programm, einer davon nicht älter als 48 Stunden bei Spielbeginn.

Experte Goldmann: "Total spannend"

Für Rick Goldmann machen vor allem die Umstände mit den ersten langen Reisen und Hotelübernachtungen sowie vielen Spielen in kurzer Zeit den Reiz der nächsten Saisonphase aus: "Ich finde die Phase jetzt total spannend, weil es eine neue mentale Herausforderung für alle ist."

Tripcke glaubt, dass die Spiele nicht nur für Spieler und Klubs, sondern auch für die Fans einen neuen Reiz haben: "Ich glaube das ist für viele schon ein interessanter Vergleich - Norden oder Süden, wer ist da jetzt wirklich besser?"

Stand: 23.03.2021, 07:01