DEL-Playoffs, Halbfinale München holt sich den dritten Sieg in der Overtime Stand: 08.04.2023 17:53 Uhr

Der EHC Red Bull München benötigt nur noch einen Sieg, um in die Finalserie der DEL-Playoffs einzuziehen. Gegen die Grizzlys Wolsburg gelang den Münchnern im fünften Spiel der dritte Sieg.

Am Ende setzte sich München mit 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 1:0) nach Overtime durch, so dass es in der Serie Best-of-Seven nun 3:2 für den Topfavoriten auf die Meisterschaft steht.

Chris DeSousa (1.) und Austin Ortega (5.) besorgten den frühen Münchner Doppelschlag, doch Laurin Braun (6.) sorgte postwended dafür, dass die Partie spannend blieb. München war allerdings das bessere Team und hatte am Ende 15 Scheiben aufs Tor von Dustin Strahlmeier gebracht hat, während Mathias Niederberger nur sieben Schüsse parieren musste.

Wolfsburg gleicht im Schlussdrittel aus

Im zweiten Abschnitt waren die Gäste aus Niedersachsen das etwas aktivere Team und verbuchten mehr Abschlüsse als im ersten Drittel. München hatte auch einige gute Aktionen, geriert zwischenzeitlich aber auch mal ordentlich unter Druck.

Wolfsburg verpasste in der Folge mehrmals den Ausgleich und scheiterte entweder an Münchens Torhüter Mathias Niederberger oder an der Latte. Erst im Schlussdurchgang wurden die Gäste belohnt: In Überzahl drückte Spencer Machacek den Puck zum 2:2 über die Linie (50.). In der Extraspielzeit markierte Patrick Hager den viel umjubelten 3:2-Siegtreffer (64.). Das sechste Match findet am Montag um 15.15 Uhr in Wolfsburg statt.