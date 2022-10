DEL, 7. Spieltag München gewinnt Derby, Eisbären schlagen Düsseldorf Stand: 02.10.2022 21:20 Uhr

Der EHC München schlägt Ingolstadt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Auch die Eisbären Berlin gewinnen. Tabellenführer ist wieder Bremerhaven.

Vizemeister München hat in der Deutschen Eishockey Liga den ERC Ingolstadt von der Spitze der Tabelle gestürzt. Die Münchner siegten nach ihrem 3:4 bei Neuling Löwen Frankfurt am vergangenen Spieltag nun im Topspiel gegen den bayerischen Nachbarn mit 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).

Die Treffer der Gastgeber erzielten Patrick Hager (17.), Christopher Desousa (47.) und Daryl Boyle (60.). Der Ehrentreffer des ERC durch Frederik Storm (51.) war zu wenig für die Gäste.

Als Nutznießer von Münchens Erfolg rückten die Fishtown Pinguins Bremerhaven mit dem besten Punktquotienten an die Spitze vor. München folgt auf dem zweiten Platz drei Ränge vor Ingolstadt.

Eisbären zeigen sich stark verbessert

Der deutsche Meister Eisbären Berlin gewann gegen die Düsseldorfer EG mit 5:2 (3:1, 0:1, 2:0). Matt White erzielte zwei Tore, außerdem trafen Peter Regin, Zach Boychuk und Giovanni Fiore für die Hauptstädter.

Die Berliner zeigten sich gegenüber den vorigen Spielen in der Offensive verbessert und holten zum ersten Mal in der laufenden Saison alle drei Punkte. Die Hauptstädter mussten jedoch bis in den Schlussabschnitt lange um den Erfolg bangen, ehe White mit seinem zweiten Tor die Nerven beruhigte.

Iserlohn kommt nicht in Tritt

Am Tabellenende kommen die Iserlohn Roosters einfach nicht in Tritt. Beim 2:5 (1:1, 0:2, 1:2) gegen den früheren Vizemeister Grizzlys Wolfsburg gingen die Sauerländer schon zum sechsten Mal nacheinander geschlagen vom Eis, während die formstarken Gäste ihren vierten Sieg in Folge einfuhren.

Genauso lang ist die Erfolgsserie der Adler Mannheim nach ihrem 6:3 (5:0, 0:1, 1:2) gegen die chancenlosen Nürnberg Ice Tigers, die bei ihrer zweiten Niederlage in Serie im Auftaktdrittel von den Gastgebern geradezu überrollt wurden. Wolfsburg und Mannheim halten durch ihre Erfolge Kontakt zur Spitzengruppe.