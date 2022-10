DEL, 7. Spieltag Eisbären Berlin siegen gegen Düsseldorfer EG Stand: 02.10.2022 17:41 Uhr

Die Eisbären Berlin haben nach zwei Niederlagen gegen Düsseldorf wieder einen Sieg in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefeiert.

Am Sonntagnachmittag gewann der deutsche Meister gegen die Düsseldorfer EG mit 5:2 (3:1, 0:1, 2:0). Matt White erzielte zwei Tore, außerdem trafen Peter Regin, Zach Boychuk und Giovanni Fiore für die Hauptstädter.

Die Berliner zeigten sich gegenüber den vorigen Spielen in der Offensive verbessert und holten zum ersten Mal in der laufenden Saison alle drei Punkte.

Ausgeglichene Partie bis in die Schlussphase

Die 9.687 Zuschauer in der Arena am Ostbahnhof sahen von Beginn an ein ausgeglichenes Spiel mit einigen Torgelegenheiten auf beiden Seiten. Die Hauptstädter mussten bis in den Schlussabschnitt lange um den Erfolg bangen, ehe White mit seinem zweiten Tor die Nerven beruhigte.

45 Sekunden vor dem Spielende sorgte Fiore für die endgültige Entscheidung, als Düsseldorfs Goalie Hendrik Hane zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers vom Eis gegangen war.