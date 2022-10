Eishockey, DEL Wilde Schlussphase: Iserlohn schlägt Kölner Haie Stand: 06.10.2022 21:57 Uhr

Die Iserlohn Roosters haben in der DEL in einem wilden Spiel gegen die Kölner Haie den zweiten Saisonsieg gefeiert.

Die Roosters gewannen am Donnerstagabend (06.10.2022) mit 5:4 (2:2, 2:0, 1:2), bleiben aber im Tabellenkeller. Für Köln ist die vierte Saisonpleite ein Rückschlag im Kampf um die Playoffs.

Dabei hatten die Haie gut losgelegt, Julian Chrobot gelang nach nur drei Minuten der Führungstreffer. In einem turbulenten ersten Drittel fielen aber noch drei weitere Treffer: Eric Cornel glich für Iserlohn aus, Carter Proft brachte Köln wieder in Führung, kurz vor der Pause gelang Ryan O'Connor dann in Überzahl der erneute Ausgleich. Der brachte den Roosters offenbar Schwung, John Broda und Kris Foucault trafen im zweiten Spielabschnitt und stellten somit auf 4:2.

Haie kommen zweimal ran - Iserlohn siegt trotzdem

Im Schlussdrittel probierten die Haie nochmal alles, spielten teilweise sechs gegen drei und kamen durch Andreas Thuresson fünf Minuten vor Abpfiff nochmal zum Anschlusstreffer. Lean Bergman gelang für die Roosters dann das vermeintlich beruhigende 5:3, doch in der Eissporthalle am Seilersee war immer noch nicht Schluss. In der Schlussminute verkürzte Alexander Oblinger noch einmal auf 5:4, mehr war aber nicht mehr drin.