DEL, 57. Spieltag Rückschlag für die DEG - Barta mit Jubiläumsspiel Stand: 26.02.2023 19:54 Uhr

Die DEG unterliegt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) Spitzenreiter München. bietigheim gelingt Überraschung. Alexander Barta mit 1000 Spielen.

Nur zwei Tage nach Moritz Müller ist auch Alexander Barta in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) dem 1000er-Klub beigetreten, hat dabei aber eine Enttäuschung erlebt. Mit der Düsseldorfer EG unterlag der frühere Nationalspieler dem Spitzenreiter Red Bull München am Sonntagnachmittag (26.02.2023) in seinem Jubiläumsspiel mit 1:2 (1:1, 0:0, 0:1).

Die DEG (89 Punkte) ließ als Tabellenfünfter wertvolle Zähler für die direkte Viertelfinal-Qualifikation liegen. Und die Verfolger punkteten: Die Grizzlys Wolfsburg schlugen die Adler Mannheim (3:2 n.V.), die Kölner Haie nahmen bei der Niederlage bei den Straubing Tigers (3:4 n.V.) einen Zähler mit.

Im Tabellenkeller schlug Schlusslicht Bietigheim Steelers die Nürnberg Ice Tigers 5:2 (0:2, 4:0, 1:0), der Vorletzte Augsburger Panther gewann bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen.

Klub der 1000er

In Düsseldorf sorgte Andreas Eder spät für die Entscheidung (58.). Zuvor hatte Jonathan Blum (16.) die DEG-Führung durch Bernhard Ebner (10.) ausgeglichen. Barta blieb ohne Scorerpunkt.

Der DEG-Kapitän gab in der Saison 2000/01 sein DEL-Debüt im Trikot der Eisbären Berlin. Danach spielte der heute 40-Jährige in der Liga für die Hamburg Freezers, München und den ERC Ingolstadt. 2016 ging der Stürmer nach Düsseldorf.

Bartas Teamkollege Philip Gogulla (35) macht am Dienstag im Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings die 1000 voll. Haie-Kapitän Müller hatte am Freitag in seinem Jubiläumsspiel mit Köln einen 8:2-Kantersieg bei den Iserlohn Roosters gefeiert.