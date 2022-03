DEL: Berliner Siegesserie reißt - Krefeld geht im West-Duell unter

Augsburg agiert zielstrebig

Vor 3.429 Zuschauern im Curt-Frenzel-Stadion taten sich die Berliner zu Beginn schwer und leisteten sich einige unnötige Puckverluste. Die zweikampfstarken Gastgeber waren zielstrebiger und nutzten ihre Chancen konsequent: Niklas Länger sorgte für die Augsburger Führung, Jesse Graham baute den Vorsprung fünf Sekunden vor der ersten Pause aus.

Nach dem Wiederbeginn steigerten sich die Eisbären deutlich, erhöhten den Druck und kamen zum Anschlusstreffer: Wiederer fälschte einen Distanzschuss von Simon Després entscheidend ab. Nachdem beide Teams zahlreiche klare Torgelegenheiten vergeben hatten, traf Boychuk im Schlussabschnitt zum Ausgleich, als die Berliner in Überzahl spielten.

Auf den dritten Treffer der Augsburger, den Scott Valentine nach einem Konter erzielte, fanden die Eisbären aber trotz eines Sturmlaufs in den Schlussminuten keine Antwort mehr.

Krefelder Abstieg rückt näher

Die Krefeld Pinguine sind am Dienstagabend in eigener Halle mit 1:7 gegen den direkten Konkurenten, die Iserlohn Roosters, untergegangen. Mit einem Punktequotienten von 1,13 und einem Rückstand auf die Schwenninger Wild Wings von 0,06 Punkten, hat Krefeld zwar noch alles selbst in der Hand, braucht aber dringend Punkte, um den Abstieg noch zu verhindern.