Eishockey in der DEL Eisbären Berlin gewinnen Spitzenspiel in Ingolstadt Stand: 24.10.2024 22:30 Uhr

Die Eisbären Berlin haben ihre Erfolgsserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ausgebaut und die Tabellenführung gefestigt. Am Donnerstagabend (24.10.2024) gewann der deutsche Meister das Spitzenspiel beim zweitplatzierten ERC Ingolstadt mit 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) und feierte damit den neunten Sieg in Folge.

Marcel Noebels erzielte zwei Tore, außerdem trafen Ty Ronning und Leonhard Pföderl für die Hauptstädter. Vor 4.004 Zuschauern nutzten beide Teams gleich ihre ersten Überzahlsituationen. In der 6. Minute traf Ronning für die Gäste, Alex Breton glich für die Hausherren postwendend aus.

Ingolstadt zunächst stärker

In der temporeichen Begegnung erspielten sich die Ingolstädter im Auftaktdrittel die Mehrzahl der Chancen. Nach der ersten Pause wurden die Eisbären gefährlicher, gerieten aber in Rückstand, als Riley Sheen einen Konter der Gastgeber erfolgreich abschloss (30.).

Entscheidung durch Noebels

Noebels sorgte allerdings nur wenig später für den Ausgleich der Berliner (34.). Im Schlussabschnitt gelang den Hauptstädtern ein Blitzstart: Nach 87 Sekunden traf Pföderl.

In der letzten Spielminute entschied Noebels mit seinem zweiten Tor die hochklassige Begegnung, nachdem Ingolstadts Goalie Devin Williams zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers vom Eis gegangen war.

Wichtiger Sieg für die DEG

Die Düsseldorfer EG feierte derweil im Tabellenkeller einen wichtigen Sieg. Das Schlusslicht gewann 4:3 (2:0, 2:2, 0:1) gegen die Augsburger Panther und jubelte damit erstmals in dieser Saison über einen Erfolg nach regulärer Spielzeit.

Überragender Mann des Abends war der Kanadier Brendan O'Donnell, der das 1:0 erzielte und alle drei weiteren Düsseldorfer Treffer vorbereitete.

Protestaktionen gegen Spielansetzungen

Sowohl in Ingolstadt als auch in Düsseldorf gab es Fan-Proteste. Den Anhängern stößt die Spielansetzung am Donnerstag und damit eine Entzerrung des Spieltags übel auf.

Fans der Düsseldorfer EG protestieren gegen DEL-Spiele am Donnerstag