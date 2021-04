DEL - Iserlohn und Straubing holen letzte Playoff-Tickets

Die Iserlohn Roosters und die Straubing Tigers haben sich in einer ganz engen Entscheidung die beiden letzten Playoff-Tickets in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gesichert. Iserlohn schob sich in der Nord-Gruppe durch ein 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) gegen den ERC Ingolstadt noch an der Düsseldorfer EG vorbei, die 1:6 (0:2, 0:1, 1:3) bei Red Bull München unterging.

Straubing verteidigte den vierten Platz im Süden durch ein 4:2 (2:0, 0:2, 2:0) bei den Grizzlys Wolfsburg erfolgreich. In der DEL zählte im Rennen um die letzten Viertelfinalplätze nicht nur jeder Punkt, sondern der Bruchteil eines Punktes.

0,011 Punkte machen den Unterschied

Das Straubinger Spiel gegen Iserlohn, wegen der Quarantäne der Sauerländer über Ostern abgesagt, konnte vor den am Dienstag beginnenden Play-offs nicht mehr nachgeholt werden. Somit musste über den Quotienten aus Punkten und Spielen eine Entscheidung herbeigeführt werden.

In der Abschlusstabelle der Gruppe Süd führte das dazu, dass Straubing (53 Punkte) vor Schwenningen (54) trotz eines Punktes weniger ins Playoff-Viertelfinale einzieht. Straubing hat auf die gesamte Hauptrunde gerechnet jedoch einen um 0,011 Punkte besseren Quotienten. Schwenningens 5:3 (1:2, 3:0, 1:1) gegen die Kölner Haie blieb damit bedeutungslos, für die Schwarzwälder ist die stark verkürzte DEL-Saison damit auch vorzeitig beendet.