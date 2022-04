DEL-Playoffs: Matchbälle für München und Berlin

Berlin siegte am Freitagabend (22.04.2022) bei den Adler Mannheim mit 6:3 (0:1, 1:1, 5:1) und kann mit einem Erfolg am Sonntag (17.00 Uhr) in der Best-of-five-Serie das Endspiel perfekt machen. München fehlt nach dem 3:2 (1:2, 2:0, 0:0) bei den Grizzlys Wolfsburg ebenfalls nur noch ein Sieg. Am Sonntag (14.00 Uhr) folgt das dritte Match.